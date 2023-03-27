Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Патрик Беверли: в «Лейкерс» я был ложкой, но меня использовали как вилку

Патрик Беверли: в «Лейкерс» я был ложкой, но меня использовали как вилку
Комментарии

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли признался, что комфортно чувствует себя в нынешней команде. До перехода в «Чикаго» Беверли выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Идеально ли мне подходит «Чикаго»? Да, если представить, что я ложка, то Билли Донован и использует меня, как ложку. А в «Лейкерс» я был ложкой, но меня использовали как вилку», – приводит слова Беверли на своей официальной странице в социальных сетях журналист Грег Бичем.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Беверли принял участие в 15 матчах в составе «Чикаго», в которых в среднем набирал 6,1 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 3,8 результативные передачи.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:

Материалы по теме
Месть удалась! Патрик Беверли вернулся в Лос-Анджелес и указал на «низкорослость» Леброна
Месть удалась! Патрик Беверли вернулся в Лос-Анджелес и указал на «низкорослость» Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023