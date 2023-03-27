Патрик Беверли: в «Лейкерс» я был ложкой, но меня использовали как вилку

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли признался, что комфортно чувствует себя в нынешней команде. До перехода в «Чикаго» Беверли выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Идеально ли мне подходит «Чикаго»? Да, если представить, что я ложка, то Билли Донован и использует меня, как ложку. А в «Лейкерс» я был ложкой, но меня использовали как вилку», – приводит слова Беверли на своей официальной странице в социальных сетях журналист Грег Бичем.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Беверли принял участие в 15 матчах в составе «Чикаго», в которых в среднем набирал 6,1 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 3,8 результативные передачи.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: