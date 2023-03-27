Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку заключительного тура регулярки

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку по итогам заключительного тура второго этапа регулярного чемпионата. В топ-5 лучших баскетболистов вошли Андрей Лопатин (МБА), Евгений Минченко («Автодор»), Ливио Жан-Шарль (ЦСКА), ДаКуан Брейси («Минск») и Артём Клименко («Зенит»).
Фото: https://t.me/vtbleague
В плей-офф вышли команды, занявшие с первое по восьмое место. Таким образом, были сформированы следующие пары четвертьфинальных серий:
ЦСКА (первое место в регулярном чемпионате) — «Автодор» (восьмое место в регулярном чемпионате);
УНИКС (2) — «Парма» (7);
«Зенит» (3) — МБА (6);
«Пари Нижний Новгород» (4) — «Локомотив-Кубань» (5).
Ранее о фаворите серии 1/4 финала между «Локомотивом-Кубань» и «Пари НН» мыслями поделился известный баскетбольный эксперт Владимир Гомельский.
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