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Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку заключительного тура регулярки

Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку заключительного тура регулярки
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку по итогам заключительного тура второго этапа регулярного чемпионата. В топ-5 лучших баскетболистов вошли Андрей Лопатин (МБА), Евгений Минченко («Автодор»), Ливио Жан-Шарль (ЦСКА), ДаКуан Брейси («Минск») и Артём Клименко («Зенит»).

Фото: https://t.me/vtbleague

В плей-офф вышли команды, занявшие с первое по восьмое место. Таким образом, были сформированы следующие пары четвертьфинальных серий:

ЦСКА (первое место в регулярном чемпионате) — «Автодор» (восьмое место в регулярном чемпионате);
УНИКС (2) — «Парма» (7);
«Зенит» (3) — МБА (6);
«Пари Нижний Новгород» (4) — «Локомотив-Кубань» (5).

Ранее о фаворите серии 1/4 финала между «Локомотивом-Кубань» и «Пари НН» мыслями поделился известный баскетбольный эксперт Владимир Гомельский.

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