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Патрик Беверли объяснился после своего жеста в адрес Леброна Джеймса

Патрик Беверли объяснился после своего жеста в адрес Леброна Джеймса
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Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли высказался о жесте, который показал форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу в матче регулярного чемпионата НБА между их командами.

«Я веду себя так со всеми. Просто развлекался, получал удовольствие. Мы не какие-нибудь там рабочие-строители. Мы не из тех, кому нужно вставать в четыре утра. Мы профессиональные баскетболисты. Это всё делается ради веселья», — приводит слова Беверли Bleacher Report.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Беверли принял участие в 15 матчах в составе «Чикаго», в которых в среднем набирал 6,1 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 3,8 результативной передачи.

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