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Дюрант — Баркли: ни при каких обстоятельствах не буду уважать то, что проговорил твой рот

Дюрант — Баркли: ни при каких обстоятельствах не буду уважать то, что проговорил твой рот
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал недавние слова бывшего игрока НБА, а ныне эксперта Чарльза Баркли в свой адрес.

«Кевин Дюрант — чувствительный человек. Он, конечно, великолепный игрок, но он из поколения, которое считает, что их нельзя критиковать. Кевин не вставал у зеркала и не задавался вопросом: «А это обоснованная критика?» — говорил Баркли.

«Ещё не надоело, Чак (прозвище Баркли. — Прим. «Чемпионата»)? Ни при каких обстоятельствах я не буду уважать то, что проговорил твой рот. Живи с этим», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 29,5 очка, совершал 6,8 подбора и отдавал 5,2 передачи.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:

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