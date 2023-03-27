Дюрант — Баркли: ни при каких обстоятельствах не буду уважать то, что проговорил твой рот

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал недавние слова бывшего игрока НБА, а ныне эксперта Чарльза Баркли в свой адрес.
«Кевин Дюрант — чувствительный человек. Он, конечно, великолепный игрок, но он из поколения, которое считает, что их нельзя критиковать. Кевин не вставал у зеркала и не задавался вопросом: «А это обоснованная критика?» — говорил Баркли.
«Ещё не надоело, Чак (прозвище Баркли. — Прим. «Чемпионата»)? Ни при каких обстоятельствах я не буду уважать то, что проговорил твой рот. Живи с этим», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.
В нынешнем сезоне НБА Дюрант принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 29,5 очка, совершал 6,8 подбора и отдавал 5,2 передачи.
Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:
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