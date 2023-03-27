Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс: «Лейкерс» могут войти в топ-6 Западной конференции. К чёрту плей-ин

Леброн Джеймс: «Лейкерс» могут войти в топ-6 Западной конференции. К чёрту плей-ин
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс высказался о шансах команды на попадание в плей-офф после поражения в матче с «Чикаго Буллз» (108:118), состоявшемся сегодня, 27 марта.

«Мы идём с показателем 8-5 в последних 13 матчах, и я действительно считаю, что мы можем попасть в шестёрку лучших [на Западе]. К чёрту плей-ин… Даже мысли об этом побудили к возвращению в строй», – сказал Джеймс в интервью Spectrum SportsNet.

Выступление в матче с «Чикаго» стало для 38-летнего Джеймса первым с 26 февраля, когда лидер «озёрников» получил травму сухожилия на правой ноге.

Материалы по теме
Леброн Джеймс – о своей травме: врачи сказали, что никогда не видели подобного

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023