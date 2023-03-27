Леброн Джеймс: «Лейкерс» могут войти в топ-6 Западной конференции. К чёрту плей-ин
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс высказался о шансах команды на попадание в плей-офф после поражения в матче с «Чикаго Буллз» (108:118), состоявшемся сегодня, 27 марта.
«Мы идём с показателем 8-5 в последних 13 матчах, и я действительно считаю, что мы можем попасть в шестёрку лучших [на Западе]. К чёрту плей-ин… Даже мысли об этом побудили к возвращению в строй», – сказал Джеймс в интервью Spectrum SportsNet.
Выступление в матче с «Чикаго» стало для 38-летнего Джеймса первым с 26 февраля, когда лидер «озёрников» получил травму сухожилия на правой ноге.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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