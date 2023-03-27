Фото: Шакил О’Нил на костыле вернулся к тренажёрный зал после операции

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил, в марте перенёсший операцию на бедре, опубликовал новое видео в социальных сетях.

Напомним, О'Нил сообщил, что перенёс глютеопластику (замена тазобедренного сустава), которая, по его словам, была плановой, а также попросил общественность не волноваться за него.

Несмотря на продолжающуюся реабилитацию, 51-летний бизнесмен и телеэксперт вернулся в тренажёрный зал.

Ранее О’Нил похвастался завидной для его возраста физической формой, пошутив, что на тренировки его «вдохновил» пример Чарльза Баркли, а также заявил, что хотел бы сняться в рекламе нижнего белья.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: