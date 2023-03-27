Джоэль Эмбиид: в аналитике нет смысла

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался об отношении к аналитике, а также о взаимодействии с Джеймсом Харденом.

«Об аналитике можно говорить сколько угодно. Когда видишь определённого парня, ты понимаешь, что он недостаточно хорош в обороне. Однако аналитики утверждают обратное. В аналитике нет смысла.

В нападении, когда Харден не играет, я должен брать на себя другую ответственность в том, что касается плеймейкинга. Но в остальное время у меня есть лучший плеймейкер в мире — Джеймс Харден. Поэтому мне не нужно передавать мяч и делать передачи», — приводит слова Эмбиида издание The Athletic.

Напомним, 24 марта официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Первое место в рейтинге занимает как раз Джоэл Эмбиид.