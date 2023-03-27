Инсайдер: у Леброна не было серьёзной травмы, ему нужен был отдых
Поделиться
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс, возможно, пропустил мартовские игры не только из-за травмы ахиллова сухожилия.
По словам анонимного инсайдера, в «Лейкерс» приняли решение перестраховаться и дали Леброну время на отдых.
«Не думаю, что у Леброна была серьёзная травма, ему нужен был отдых… И угадайте что? Перед обменом (дедлайном. — Прим. «Чемпионата») он принимал участие в каждом матче, проводя на площадке много минут. Однажды Коби Брайант допустил ошибку и получил тяжёлую травму ахилла. В «Лейкерс» извлекли урок из этого», – приводит слова анонима обозреватель издания Bally Sports Брэндон Робинсон.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 марта 2023
-
21:00
-
19:54
-
19:02
-
18:50
-
18:11
-
17:57
-
16:59
-
16:47
-
16:19
-
15:39
-
15:20
-
14:26
-
13:43
-
13:23
-
12:48
-
12:03
-
11:15
-
10:52
-
10:21
-
09:40
-
09:31
-
09:22
-
09:13
-
08:00
-
06:16
-
04:01
-
01:18
-
00:20
- 26 марта 2023
-
23:24
-
23:09
-
22:09
-
21:33
-
21:10
-
20:42
-
20:12
Партнерский контент