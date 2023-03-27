Эмбиид сказал, что нужно сделать, чтобы стать величайшим игроком НБА
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Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид высказался об отношении к нему в медиа, а также сказал, каким хотел бы запомниться поклонникам баскетбола.
«Люди решили, что я сошёл с ума, когда сказал, что меня не любят. И я нормально к этому отношусь. Я буду плохим парнем. Мне всё равно нравится быть засранцем. И нравится быть аутсайдером.
Когда я уйду из баскетбола, я бы хотел знать, что люди считают меня… Тяжело стать величайшим, нужно выиграть кучу чемпионатов, и не всем так везёт. Победить может только команда, и вокруг вас должны быть правильные игроки. Когда я уйду, хотелось бы, чтобы люди сказали: «Его никто не мог остановить ни в атаке, ни в защите, он был монстром», – приводит слова Эмбиида издание The Athletic.
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