Эмбиид сказал, что нужно сделать, чтобы стать величайшим игроком НБА

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид высказался об отношении к нему в медиа, а также сказал, каким хотел бы запомниться поклонникам баскетбола.

«Люди решили, что я сошёл с ума, когда сказал, что меня не любят. И я нормально к этому отношусь. Я буду плохим парнем. Мне всё равно нравится быть засранцем. И нравится быть аутсайдером.

Когда я уйду из баскетбола, я бы хотел знать, что люди считают меня… Тяжело стать величайшим, нужно выиграть кучу чемпионатов, и не всем так везёт. Победить может только команда, и вокруг вас должны быть правильные игроки. Когда я уйду, хотелось бы, чтобы люди сказали: «Его никто не мог остановить ни в атаке, ни в защите, он был монстром», – приводит слова Эмбиида издание The Athletic.