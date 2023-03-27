Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид сказал, что нужно сделать, чтобы стать величайшим игроком НБА

Эмбиид сказал, что нужно сделать, чтобы стать величайшим игроком НБА
Комментарии

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид высказался об отношении к нему в медиа, а также сказал, каким хотел бы запомниться поклонникам баскетбола.

«Люди решили, что я сошёл с ума, когда сказал, что меня не любят. И я нормально к этому отношусь. Я буду плохим парнем. Мне всё равно нравится быть засранцем. И нравится быть аутсайдером.

Когда я уйду из баскетбола, я бы хотел знать, что люди считают меня… Тяжело стать величайшим, нужно выиграть кучу чемпионатов, и не всем так везёт. Победить может только команда, и вокруг вас должны быть правильные игроки. Когда я уйду, хотелось бы, чтобы люди сказали: «Его никто не мог остановить ни в атаке, ни в защите, он был монстром», – приводит слова Эмбиида издание The Athletic.

Материалы по теме
«Он знает, кто настоящий GOAT». Почему не все в мире рады рекорду Леброна по очкам
«Он знает, кто настоящий GOAT». Почему не все в мире рады рекорду Леброна по очкам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023