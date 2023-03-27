Отец Ламело Болла объяснил, почему Бронни Джеймс должен продолжить карьеру в Австралии

Лавар Болл, отец американского разыгрывающего Ламело Болла, объяснил, почему Бронни Джеймсу, сыну четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, лучше продолжить баскетбольную карьеру в Австралии вместо того, чтобы поступать в колледж.

«Так лучше. Почему? Потому что ты играешь против взрослых мужчин и получаешь за это деньги. Если ты крутой и хочешь играть в баскетбол, тогда зачем тебе сидеть в классе и пытаться сдать экзамен по химии?

Игроку не нужно учить химию или испанский. Он должен просыпаться, тренироваться и идти спать, а затем опять тренироваться. Вот чем нужно заниматься. Пока все эти парни будут пытаться заявить о себе в колледже, у вас будет собственная площадка за океаном», – приводит слова Болла The Sporting News.