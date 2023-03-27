Лука Дончич сыграет с «Индианой». НБА аннулировала его 16-й технический фол

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич сыграет с «Индианой Пэйсерс» после пересмотра решения арбитров от НБА. Об этом сообщают официальные социальные сети лиги.

Национальная баскетбольная ассоциация отменила 16-й технический фол Луки Дончича, который он получил за разговоры с судьёй в матче с «Шарлотт» (100:104). В одном из проходов Дончич, находясь в плотной борьбе, промахнулся, после чего что-то сказал судье. За это он и был наказан техническим фолом. Недавно баскетболист уже находился на грани пропуска матча, однако в той ситуации лига пересмотрела решение арбитра, и фол был отменён.

На данный момент «Даллас» занимает 11-е место в Западной конференции с процентом побед 0,480.