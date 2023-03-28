Баркли: история Леброна — величайшая среди всех видов спорта
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался о четырёхкратном чемпионе НБА и рекордсмене лиги по числу набранных очков за карьеру, американце Леброне Джеймсе.
«Стать первым номером драфта, прийти в НБА готовым в возрасте 18 лет и спустя 20 лет стать величайшим бомбардиром в истории… Я считаю, что это величайшая история среди всех видов спорта. Парень был хорош с первого дня и никогда не давал слабину.
В наше время, когда новости идут 24 часа, люди пытаются разоблачить вас каждый день. Повсюду мобильные телефоны, повсюду интернет. И я говорю, что его история – величайшая в истории всех видов спорта», – приводит слова Баркли издание Sports Illustrated.
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