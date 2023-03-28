25 очков Дончича помогли «Далласу» обыграть «Индиану»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 127:104.

Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который записал в свой актив 25 очков. Кайри Ирвинг набрал 16 очков. Лучшую результативность в составе «Индианы» показал Беннедикт Матурин, набрав 26 очков. Эндрю Нембард записал в свой актив 17 очков.

Таким образом, «Индиана» потерпела третье поражение подряд. «Даллас», в свою очередь, прервал серию поражений из четырёх матчей. В следующем матче «Индиана» сыграет с «Милуоки Бакс», а «Даллас» встретится с «Филадельфией Сиксерс».