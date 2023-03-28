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25 очков Дончича помогли «Далласу» обыграть «Индиану»

25 очков Дончича помогли «Далласу» обыграть «Индиану»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 127:104.

Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который записал в свой актив 25 очков. Кайри Ирвинг набрал 16 очков. Лучшую результативность в составе «Индианы» показал Беннедикт Матурин, набрав 26 очков. Эндрю Нембард записал в свой актив 17 очков.

Таким образом, «Индиана» потерпела третье поражение подряд. «Даллас», в свою очередь, прервал серию поражений из четырёх матчей. В следующем матче «Индиана» сыграет с «Милуоки Бакс», а «Даллас» встретится с «Филадельфией Сиксерс».

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Индиана Пэйсерс: Матурин - 26, Нембард - 17, Макконнелл - 15, Нвора - 13, Смит - 11, Бриссетт - 10, Джексон - 8, Несмит - 4, Браун, Джонсон, Дуарте, Куин, Тайс, Тёрнер, Халибёртон, Хилд, Хилл
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Харди - 20, Ирвинг - 16, Хардуэй-младший - 13, Баллок - 11, Макги - 10, Вуд - 6, Дав. Бертанс - 6, Нтиликина - 5, Пауэлл - 4, Холидэй - 4, Моррис - 3, Грин - 2, Райт - 2, Клебер , Лоусон, Пинсон
Кто победит в основное время?
П1
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