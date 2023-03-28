Названы сроки возвращения Кевина Дюранта после травмы

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант может вернуться в строй к следующему матчу команды. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Следующую встречу в регулярном чемпионате НБА «Финикс» проведёт 30 марта с «Миннесотой Тимбервулвз».
«Кевин Дюрант, вероятно, вернётся в среду в матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Возможно, мы увидим Леброна Джеймса против Кевина Дюранта 7 апреля в Лос-Анджелесе, посмотрим, как в итоге всё сложится», — сказал Чарания в эфире FanDuel TV.
Напомним, Дюрант получил травму во время разминки перед матчем с клубом «Оклахома-Сити Тандер» 9 марта. Кевин неудачно поскользнулся и в итоге получил растяжение левого голеностопного сустава. С тех пор Дюрант участия в матчах не принимал.
Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:
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