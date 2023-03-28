Леброн Джеймс отреагировал на данк Бронни через Брюса

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, где отреагировал на представление своих сыновей во время конкурса данков в рамках мероприятия McDonald's All-American. Один из бросков сверху Бронни забил через Брюса, вызвав восторг фанатов.

«Какое-то безумие!» — написал Леброн.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Сам Леброн заключил первый контракт с Nike в 2003 году. В конце 2015-го он подписал пожизненное соглашение с компанией. Сумма контракта не раскрывалась.

Бронни Джеймс не забил бросок на победу в присутствии Леброна: