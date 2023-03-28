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«Сочувствую тренеру Кидду». Владимир Гомельский обозначил проблему «Далласа»

«Сочувствую тренеру Кидду». Владимир Гомельский обозначил проблему «Далласа»
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Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о трудностях команды НБА «Даллас Маверикс». Как считает специалист, проблемной линией клуба является передняя, где нет ни одного игрока, «стабильно набирающего очки».

«У «Далласа» абсолютно точно нет баланса состава. Постоянную угрозу сопернику представляют только два игрока: Дончич и Ирвинг. Но они оба игроки задней линии. А в передней линии нет ни одного стабильно набирающего очки. Сочувствую тренеру Кидду. Ему приходится варьировать состав по ходу игр в поисках хотя бы одного игрока передней линии, который мог бы и в атаке сыграть результативно, и в защите не облажаться.

Кроме того, следует учитывать тот факт, что и лидеры (Дончич и Ирвинг), проводящие на площадке по 32–35 минут, играют в обороне от случая к случаю. Такой дисбаланс состава облегчает жизнь сопернику. Заранее известно, как нападать и как играть в защите», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:

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