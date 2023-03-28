Аналитик: Леброн хочет сжечь «Чикаго», чтобы показать, кого он считает лучшим из лучших

Один из аналитиков NBC Sports высказался об участии звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче с «Чикаго Буллз».

«Леброн хочет сжечь эту команду, чтобы послать очень чёткий сигнал, кого он считает лучшим игроком всех времён», — сказал аналитик в эфире NBC Sports Chicago.

Напомним, матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Буллз» состоялся 26 марта в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена». Встреча завершилась победой гостей со счётом 118:108. Леброн вышел на площадку впервые за месяц и набрал 19 очков.

За «Чикаго» выступал легенда Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан. С этой командой он шесть раз становился чемпионом НБА.

Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: