«Придурки!» Елевич — о возможном запрете МОК на участие россиян в игровых видах на ОИ

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич поделился мнением о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Ранее в британской прессе сообщалось, что российским спортсменам могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Ну, если всё так, если примут такое решение, то это просто придурки! И при чём тут спорт и политика? Это две разные области. Идиотизм полный. Кого наказывать? Людей за то, что они отстаивают свои права? Это просто глупо. Они ничего этим не добьются. Всё равно мы будем участвовать. И в командных видах будем участвовать. Да, может быть, не сразу, но всё равно логика есть. Мы должны отстаивать свои интересы в спорте. При чём здесь все эти нейтральные флаги? Всё равно все знают, что это россияне. Мы должны выступать под своим флагом и со своим гимном, и мы должны отстаивать эту позицию», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».
Ранее за допуск спортсменов из России на международные соревнования выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
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