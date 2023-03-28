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Сергей Базаревич покидает «Самару»

Сергей Базаревич покидает «Самару»
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич покинет свой пост. Об этом он сам заявил на встрече с болельщиками. Напомним, в дебютном для себя сезоне в Единой лиге ВТБ «Самара» не смогла выйти в плей-офф и заняла 10-е место по итогам регулярного чемпионата с результатом 13-19.

«По итогам сегодняшней встречи приняли решение, что моё сотрудничество с клубом прекращается», — сказал тренер.

Ранее Базаревич возглавлял такие команды, как «Динамо» (Москва), ЦСКА-2, «ЦСК ВВС-Самара», «Красные Крылья», «Локомотив-Кубань», итальянский «Канту», турецкий «Трабзонспор».

Также специалист известен тем, что с 2016 по 2021 год был главным тренером мужской сборной России. Под его руководством сборная не смогла выйти на Олимпийские игры в Токио, после чего Базаревич был уволен с поста главного тренера.

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