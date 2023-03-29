«Атланта» обыграла «Кливленд» в концовке, несмотря на 44 очка Митчелла

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:118.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник Донован Митчелл. На его счету 44 очка, пять подборов и пять результативных передач. Также отличную игрую в составе гостей провёл молодой форвард Эван Мобли. В его активе 20 очков, 15 подборов, четыре блокшота и шесть ассистов. Хорошую игру в нападении показал разыгрывающий Дариус Гарлэнд: 27 очков и пять передач.
У хозяев хорошую игру показал защитник Деджонте Мюррей. Он набрал 29 очков, четыре подбора и пять ассистов. Отличное выступление со скамейки показал Оньека Оконгву: 21 очко и девять подборов за 20 минут на проведённых на площадке.
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