«Атланта» обыграла «Кливленд» в концовке, несмотря на 44 очка Митчелла

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:118.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник Донован Митчелл. На его счету 44 очка, пять подборов и пять результативных передач. Также отличную игрую в составе гостей провёл молодой форвард Эван Мобли. В его активе 20 очков, 15 подборов, четыре блокшота и шесть ассистов. Хорошую игру в нападении показал разыгрывающий Дариус Гарлэнд: 27 очков и пять передач.

У хозяев хорошую игру показал защитник Деджонте Мюррей. Он набрал 29 очков, четыре подбора и пять ассистов. Отличное выступление со скамейки показал Оньека Оконгву: 21 очко и девять подборов за 20 минут на проведённых на площадке.