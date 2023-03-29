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«Атланта» обыграла «Кливленд» в концовке, несмотря на 44 очка Митчелла

«Атланта» обыграла «Кливленд» в концовке, несмотря на 44 очка Митчелла
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:118.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник Донован Митчелл. На его счету 44 очка, пять подборов и пять результативных передач. Также отличную игрую в составе гостей провёл молодой форвард Эван Мобли. В его активе 20 очков, 15 подборов, четыре блокшота и шесть ассистов. Хорошую игру в нападении показал разыгрывающий Дариус Гарлэнд: 27 очков и пять передач.

У хозяев хорошую игру показал защитник Деджонте Мюррей. Он набрал 29 очков, четыре подбора и пять ассистов. Отличное выступление со скамейки показал Оньека Оконгву: 21 очко и девять подборов за 20 минут на проведённых на площадке.

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
120 : 118
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс: Мюррей - 29, Оконгву - 21, Янг - 16, Богданович - 12, Капела - 12, Коллинс - 12, Бей - 11, Хантер - 7, Гриффин, Джонсон, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Уильямс, Фернанду, Форрест, Холидей
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 44, Гарлэнд - 27, Мобли - 20, ЛеВерт - 9, Рубио - 9, Стивенс - 4, Осман - 3, Дьяките - 2, Аллен, Грин, Лопес, Меррилл, Мобли, Нето, Окоро, Уиндлер, Уэйд
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