Дрэймонд Грин дважды вступил в конфликт с игроками «Нью-Орлеана». Видео

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент публикации новости счёт 80:71 в пользу гостей.

Во время матча четырёхкратный чемпион НБА форвард Дрэймонд Грин дважды вступил в перепалку с игроками «Пеликанс». Сначала Грин столкнулся с форвардом гостей Брэндоном Ингрэмом, а затем с Хербертом Джонсом. Оба инцидента произошли во второй четверти.

В нынешнем сезоне четырёхкратный участник Матчей всех звёзд НБА сыграл в 67 матчах регулярного сезона и набирает в среднем 8,5 очков, 7,3 подбора и 6,8 результативных передач.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.