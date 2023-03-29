Дрэймонд Грин дважды вступил в конфликт с игроками «Нью-Орлеана». Видео
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент публикации новости счёт 80:71 в пользу гостей.
НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
3-я четверть
74 : 85
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 21, Томпсон - 14, Дивинченцо - 13, Грин - 8, Пул - 6, Куминга - 5, Лэмб - 4, Луни - 3, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Муди, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Мёрфи - 18, Макколлум - 15, Джонс - 11, Валанчюнас - 7, Нэнс - 4, Дэниэлс - 2, Маршалл - 2, Альварадо, Лидделл, Льюис, Ричардсон, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
Во время матча четырёхкратный чемпион НБА форвард Дрэймонд Грин дважды вступил в перепалку с игроками «Пеликанс». Сначала Грин столкнулся с форвардом гостей Брэндоном Ингрэмом, а затем с Хербертом Джонсом. Оба инцидента произошли во второй четверти.
В нынешнем сезоне четырёхкратный участник Матчей всех звёзд НБА сыграл в 67 матчах регулярного сезона и набирает в среднем 8,5 очков, 7,3 подбора и 6,8 результативных передач.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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