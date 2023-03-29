39 очков Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Нью-Орлеан»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:109.

Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный чемпион НБА звёздный разыгрывающий Стефен Карри. На его счету сегодня 39 очков, восемь подборов и восемь передач. Также хорошую игру со скамейки показал американский защитник Джордан Пул: 21 очко и пять подборов.

У гостей хорошее выступление показал форвард Брэндон Ингрэм. В его активе 26 очков, восемь подборов и семь результативных передач. Эффективную игру в нападении показал форвард Трэй Мёрфи: 21 очко с 50% реализацией бросков.