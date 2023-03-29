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39 очков Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Нью-Орлеан»

39 очков Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Нью-Орлеан»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:109.

Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный чемпион НБА звёздный разыгрывающий Стефен Карри. На его счету сегодня 39 очков, восемь подборов и восемь передач. Также хорошую игру со скамейки показал американский защитник Джордан Пул: 21 очко и пять подборов.

У гостей хорошее выступление показал форвард Брэндон Ингрэм. В его активе 26 очков, восемь подборов и семь результативных передач. Эффективную игру в нападении показал форвард Трэй Мёрфи: 21 очко с 50% реализацией бросков.

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 109
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 39, Пул - 21, Томпсон - 17, Дивинченцо - 13, Куминга - 13, Грин - 8, Лэмб - 4, Луни - 3, Муди - 2, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Мёрфи - 21, Макколлум - 15, Джонс - 13, Валанчюнас - 11, Нэнс - 8, Ричардсон - 7, Маршалл - 6, Дэниэлс - 2, Альварадо, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
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