Результаты всех матчей НБА 29 марта, турнирная таблица

29 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Бостон Селтикс» – 130:111.

«Торонто Рэпторс» – «Майами Хит» – 106:92.

«Атланта Хоукс» – «Кливленд Кавальерс» – 120:118.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Шарлотт Хорнетс» – 134:137.

«Мемфис Гриззлиз» – «Орландо Мэджик» – 113:108.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 120:109.

Одним из лучших выступлений дня по праву можно считать игру форварда «Хорнетс» Пи Джея Вашингтона. В победном матче против «Тандер» он набрал 43 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Отметку в 40 очков также сегодня преодолел защитник «Кавальерс» Донован Митчелл. В его активе сегодня 44 очков, пять подборов и пять ассистов. Нельзя и забыть про отличную игру звёздного разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри: 39 очков, восемь подборов и восемь передач.