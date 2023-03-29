Результаты всех матчей НБА 29 марта, турнирная таблица

29 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Вашингтон Уизардс» – «Бостон Селтикс» – 130:111.
«Торонто Рэпторс» – «Майами Хит» – 106:92.
«Атланта Хоукс» – «Кливленд Кавальерс» – 120:118.
«Оклахома-Сити Тандер» – «Шарлотт Хорнетс» – 134:137.
«Мемфис Гриззлиз» – «Орландо Мэджик» – 113:108.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 120:109.
Одним из лучших выступлений дня по праву можно считать игру форварда «Хорнетс» Пи Джея Вашингтона. В победном матче против «Тандер» он набрал 43 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Отметку в 40 очков также сегодня преодолел защитник «Кавальерс» Донован Митчелл. В его активе сегодня 44 очков, пять подборов и пять ассистов. Нельзя и забыть про отличную игру звёздного разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри: 39 очков, восемь подборов и восемь передач.
- 29 марта 2023
-
07:47
-
07:45
-
07:26
-
06:50
-
05:10
-
03:43
- 28 марта 2023
-
23:30
-
22:13
-
21:54
-
21:14
-
20:25
-
18:49
-
18:40
-
18:32
-
18:10
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
16:58
-
16:35
-
15:57
-
15:48
-
14:51
-
14:36
-
13:57
-
13:15
-
12:58
-
11:48
-
11:31
-
11:09
-
10:32
-
10:14
-
09:35
-
09:17
-
08:38