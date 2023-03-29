Бронни Джеймс принял участие в матче McDonald's All-American и забросил пять трёхочковых

В Хьюстоне (США) прошла традиционная McDonald's All-American Boys Game между командами Востока и Запада. Команда Востока одержала победу в этой встрече со счётом 109:106.

McDonald's All-American game — это известнейшая игра лучших школьных звёзд со всех Соединённых Штатов Америки. В этом году в ней участвовал сын четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса Бронни. Он выступал за команду Запада, представляя Sierra Canyon High School из Лос-Анджелеса (США).

В его активе 15 очков, все с трёхочковых бросков. Тем самым, сделав пять удачных бросков с дальней дистанции, он повторил второй лучший показатель в истории мероприятия. В списке внизу Вы можете увидеть бывшего партнёра Леброна по «Кливленду» Джей Ара Смита.

Список рекордсменов по количеству трёхочковых в истории мероприятия Фото: ESPN