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Стив Керр представил обновлённую информацию об отсутствующем Эндрю Уиггинсе

Стив Керр представил обновлённую информацию об отсутствующем Эндрю Уиггинсе
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Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз», лёгкий форвард Эндрю Уиггинс продолжает заниматься решением личных дел и пока не вернётся в строй. Об этом у себя в социальных сетях, сославшись на главного тренера команды Стива Керра, рассказала журналистка Кендра Эндрюс.

Сообщается, что Уиггинс тренировался каждый день с тех пор, как ушёл из команды в связи с семейными обстоятельствами. Как только он вернётся в расположение клуба, тренерский штаб оценит его физическое состояние.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уиггинс принял участие в 37 матчах, набирая в среднем 17,1 очка, 5 подборов и 2,3 передачи.

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Ранее сообщалось, что Уиггинс, вероятно, не вернётся в расположение команды в этом сезоне.

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