Стефен Карри и Клэй Томпсон стали авторами уникального достижения в НБА

Лидеры «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и Клэй Томпсон в третий раз за время выступления в НБА реализовали по 250 трёхочковых бросков за сезон. Таких показателей они добиваются в третий раз за время карьеры в лиге (ранее они забивали по 250 трёхочковых в сезонах-2015/2016 и 2016/2017). Прежде ни одна пара товарищей по команде не достигала таких статистических показателей.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 120:109.
Карри стал самым результативным игроком матча. На счету разыгрывающего 39 очков, восемь подборов и восемь передач. В активе Томпсона 17 очков, два подбора и одна передача.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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