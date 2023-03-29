Леброн Джеймс посетил матч McDonald's All-American с участием сына Бронни. Фото

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прибыл на матч McDonald's All-American, чтобы посмотреть на игру своего сына Бронни. Встреча между командами Востока и Запада прошла в Хьюстоне (США). Победу со счётом 109:106 одержал коллектив с Востока.

Фото: https://twitter.com/GoodmanHoops

Бронни в этом матче набрал 15 очков. Он выступал за команду Запада, представляя Sierra Canyon High School из Лос-Анджелеса (США).

McDonald's All-American game — это известнейшая игра лучших школьных звёзд со всех Соединённых Штатов Америки.

Бронни в скором времени окончит обучение в школе и, вероятнее всего, проведёт сезон-2023/2024 в NCAA. К игроку проявляет интерес ряд ведущих учебных заведений, среди которых университет Южной Калифорнии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Мичиган, Орегон и Огайо.

Бронни Джеймс исполнил данк через своего брата: