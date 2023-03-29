Владимир Гомельский назвал трёх звёзд НБА, которых нужно обменять

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказал мнение, что команде НБА «Голден Стэйт Уорриорз» следует провести обновление состава, чтобы оставаться конкурентоспособной.

«Начинать нужно не чистку, а обновление состава. Грин ещё сезон на своём уровне сыграет, а Стефен Карри, Клэй Томпсон и Эндрю Уиггинс – уже нет. Их надо обменивать. И на драфте выбирать перспективных игроков с потенциалом звёзд», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент «Голден Стэйт» занимает шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. «Уорриорз» одержали 40 побед и потерпели 37 поражений. Лидирует на Западе «Денвер Наггетс» (51 победа – 24 поражения).

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: