«Зенит» проведёт экологическую акцию на матче с МБА

Второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и МБА, который состоится 3 апреля, будет отмечен как экоматч в рамках совместной инициативы петербургского клуба и лиги.
Каждый болельщик может внести свой вклад в охрану окружающей среды и поучаствовать в создании арт-объекта, посвящённого баскетболу и экологии. Чтобы сделать это, нужно всего лишь:
• Принести с собой на матч цветные пластиковые крышки диаметром 28 мм (это обычные крышки от бутылок);
• Прикрепить их на специальное панно – будущую картину, которая будет постепенно заполняться на каждом экоматче и в конце сезона превратится в масштабный экологичный арт-объект!
До начала игры и в большом перерыве болельщикам будет помогать форвард команды Сергей Моня. Он, как и экоамбассадор клуба Сергей Торопов, участвует во всех экологических инициативах команды.
Внести свой вклад в заботу об экологии можно будет в фойе «Сибур Арены» у сектора №10. До конца плей-офф Единая лига проведёт подобные экологические игры на матчах всех клубов, после чего смонтирует все 12 частей в единое целое и представит болельщикам.
Более подробно об экоинициативах клуба можно прочитать на сайте.
Четвертьфинальная серия между «Зенитом» и МБА продлится до трёх побед. Первые два матча состоятся на паркете «Сибур Арены» 1 и 3 апреля, затем серия переедет в Москву. При необходимости пятый матч состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля.
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Рекламодатель: ООО БК «Зенит»
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