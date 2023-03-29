Гомельский — о «Филадельфии»: зачем подписывать такое количество одноплановых игроков?

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о составе «Филадельфии Сиксерс», обратив внимание на большое число «одноплановых» игроков.

«У «Филадельфии» достаточно давно плохо сбалансированный состав. Строить команду вокруг Эмбиида — правильно. Харден на высоком уровне уже может играть только ограниченное количество матчей. Зачем было подписывать такое количество одноплановых игроков? В команде перебор игроков периметра, но нет даже пары форвардов, способных сыграть в «краске», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент «Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. В активе игроков «Сиксерс» 49 побед при 26 поражениях.

Симмонс попал 8 трёхочковых подряд: