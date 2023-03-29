«Я испытал профессиональную зависть». О’Нил — о рекорде Леброна по очкам в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил вспомнил о своих чувствах в тот момент, когда форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс побил рекорд по очкам в НБА, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару.
«Я повторяю это снова и снова. В тот момент я испытал профессиональную зависть. Хотел бы я быть на его месте! Знаю, о чём бы тогда думал. «Я величайший», — сказал О’Нил на канале I AM ATHLETE в YouTube.
Шакил также высказался о сыне Леброна Бронни Джеймсе:
«Я знаю Брона. Он очень милый, очень скромный командный, которым я горжусь. Думаю, приятно слушать, когда тебя обсуждают как претендента на звание величайшего игрока».
Напомним, Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер». На счету Джаббара 38 387 очков. У Джеймса после матча с «Тандер» их стало 38 390.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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