«Самара» подтвердила уход главного тренера

«Самара» на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера команды Сергея Базаревича. Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.

«Дебютный для клуба сезон в Единой лиге ВТБ завершился не совсем так, как нам бы хотелось: «Самара» не смогла пробиться в плей-офф. Можно назвать немало причин, почему нам не удалось решить эту задачу. Но мы все, весь клуб как организация, получили за этот год огромный опыт.

В том числе и благодаря Сергею Базаревичу. Это один из лучших российских специалистов, поработавший и с национальной сборной, и в европейских командах. Безусловно, его приглашение на пост главного тренера команды год назад было логичным. Тем более в Самаре его помнят и любят по прежней работе.

Но сезон завершился, мы совместно с Сергеем Валериановичем подробно обсудили его итоги и решили, что, поскольку основная задача по выходу в плей-офф командой под его руководством решена не была, правильным будет прекратить наше сотрудничество.

Мы благодарны ему за этот сезон. И всегда будем рады видеть Сергея Валериановича в Самаре!» — прокомментировал расставание с Базаревичем президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян.

Напомним, «Самара» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заняла четвёртое место в турнирной таблице группы В и не смогла пробиться в плей-офф турнира.