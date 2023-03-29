«Самара» подтвердила уход главного тренера

«Самара» на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера команды Сергея Базаревича. Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.
«Дебютный для клуба сезон в Единой лиге ВТБ завершился не совсем так, как нам бы хотелось: «Самара» не смогла пробиться в плей-офф. Можно назвать немало причин, почему нам не удалось решить эту задачу. Но мы все, весь клуб как организация, получили за этот год огромный опыт.
В том числе и благодаря Сергею Базаревичу. Это один из лучших российских специалистов, поработавший и с национальной сборной, и в европейских командах. Безусловно, его приглашение на пост главного тренера команды год назад было логичным. Тем более в Самаре его помнят и любят по прежней работе.
Но сезон завершился, мы совместно с Сергеем Валериановичем подробно обсудили его итоги и решили, что, поскольку основная задача по выходу в плей-офф командой под его руководством решена не была, правильным будет прекратить наше сотрудничество.
Мы благодарны ему за этот сезон. И всегда будем рады видеть Сергея Валериановича в Самаре!» — прокомментировал расставание с Базаревичем президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян.
Напомним, «Самара» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заняла четвёртое место в турнирной таблице группы В и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
- 29 марта 2023
-
17:30
-
17:12
-
16:35
-
15:59
-
15:08
-
14:39
-
14:07
-
13:40
-
12:57
-
12:18
-
11:34
-
11:19
-
10:38
-
09:51
-
09:40
-
09:26
-
07:47
-
07:45
-
07:26
-
06:50
-
05:10
-
03:43
- 28 марта 2023
-
23:30
-
22:13
-
21:54
-
21:14
-
20:25
-
18:49
-
18:40
-
18:32
-
18:10
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
16:58