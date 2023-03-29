Источник: контракт «Самары» с Базаревичем не расторгнут по соглашению сторон

Контракт с Сергеем Базаревичем не расторгнут по соглашению сторон, сообщает телеграм-канал «Свободный агент» со ссылкой на слова агентов Базаревича Вадима Михалевского и Обрада Фимича.

«Договор продолжает действовать до конца следующего сезона, мы пока не договорились о его расторжении», — подчеркнули агенты.

Напомним, сегодня, 29 марта, «Самара» сообщила о расторжении контракта с Базаревичем по согласию сторон.

В дебютном для себя сезоне в Единой лиге ВТБ «Самара» не смогла выйти в плей-офф и заняла 10-е место по итогам регулярного чемпионата с результатом 13-19.

Ранее Базаревич возглавлял такие команды, как «Динамо» (Москва), ЦСКА-2, «ЦСК ВВС-Самара», «Красные Крылья», «Локомотив-Кубань», итальянский «Канту», турецкий «Трабзонспор».

Также специалист известен тем, что с 2016 по 2021 год был главным тренером мужской сборной России. Под его руководством сборная не смогла выйти на Олимпийские игры в Токио, после чего Базаревич был уволен с поста главного тренера.