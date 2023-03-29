Эксперт назвал Западную конференцию НБА слабой

Известный эксперт Брайан Уиндхорст считает, что Западная конференция Национальной баскетбольной ассоциации сейчас является слабой и уступает командам с Востока.

«Дюрант, Леброн, Карри и остальные игроки «Голден Стэйт Уорриорз» что-то чувствуют. Они чувствуют слабость в Западной конференции. Это слабая конференция. Я говорю это сейчас, в марте. Если в мае Йокич с «Денвером» и Джа Морант с «Мемфисом» смогут выйти в финал конференции, они смогут показать средний палец всем этим командам. Но сейчас эти команды чувствуют слабость.

Дюрант возвращается, Леброн Джеймс возвращается. Леброн возвращается даже с травмированной ногой, потому что он чувствует слабость», — приводит слова Брайана Уиндхорста Get Up.