Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал Западную конференцию НБА слабой

Эксперт назвал Западную конференцию НБА слабой
Комментарии

Известный эксперт Брайан Уиндхорст считает, что Западная конференция Национальной баскетбольной ассоциации сейчас является слабой и уступает командам с Востока.

«Дюрант, Леброн, Карри и остальные игроки «Голден Стэйт Уорриорз» что-то чувствуют. Они чувствуют слабость в Западной конференции. Это слабая конференция. Я говорю это сейчас, в марте. Если в мае Йокич с «Денвером» и Джа Морант с «Мемфисом» смогут выйти в финал конференции, они смогут показать средний палец всем этим командам. Но сейчас эти команды чувствуют слабость.

Дюрант возвращается, Леброн Джеймс возвращается. Леброн возвращается даже с травмированной ногой, потому что он чувствует слабость», — приводит слова Брайана Уиндхорста Get Up.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023