Дэмьен Лиллард назвал лучшего игрока оборонительного плана

32-летний лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался о том, кого он считает лучшим игроком оборонительного плана в современной НБА.

«Лу Дорт. Думаю, у него идеальный баланс силы, скорости и желание сделать что-то. И он молод. Так что я думаю, что он лучший в этом», — приводит слова Лилларда The Athletic.

Лу Дорт проводит четвёртый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Оклахома-Сити Тандер». В нынешнем сезоне Дорт принял участие в 69 встречах, набирая в среднем 13,7 очка, совершая 4,5 подбора и отдавая 1,3 результативной передачи за игру.

«Оклахома-Сити Тандер» располагается на десятой позиции в Западной конференции, имея в своём активе 37 побед при 39 поражениях.