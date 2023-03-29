Дэмьен Лиллард назвал лучшего игрока оборонительного плана
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32-летний лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался о том, кого он считает лучшим игроком оборонительного плана в современной НБА.
«Лу Дорт. Думаю, у него идеальный баланс силы, скорости и желание сделать что-то. И он молод. Так что я думаю, что он лучший в этом», — приводит слова Лилларда The Athletic.
Лу Дорт проводит четвёртый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Оклахома-Сити Тандер». В нынешнем сезоне Дорт принял участие в 69 встречах, набирая в среднем 13,7 очка, совершая 4,5 подбора и отдавая 1,3 результативной передачи за игру.
«Оклахома-Сити Тандер» располагается на десятой позиции в Западной конференции, имея в своём активе 37 побед при 39 поражениях.
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