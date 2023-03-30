51 очко Холидэя и трипл-дабл Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Индиану»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 149:136.
Лучшей результативностью в составе победителей отличился Джру Холидэй, который записал в свой актив 51 очко. Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл из 38 очков, 17 подборов и 12 передач.
Самым результативным в составе «Индианы» стал Беннедикт Матурин, набрав 29 очков. Эндрю Нембард оформил дабл-дабл из 13 очков и 14 передач.
Таким образом, «Индиана» потерпела четвёртое поражение подряд. «Милуоки», в свою очередь, одержал пятую победу за последние шесть матчей. В следующем матче «Индиана» сыграет с «Оклахом-Сити Тандер», а «Милуоки» встретится с «Бостон Селтикс».
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