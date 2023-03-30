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51 очко Холидэя и трипл-дабл Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Индиану»

51 очко Холидэя и трипл-дабл Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Индиану»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 149:136.

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Джру Холидэй, который записал в свой актив 51 очко. Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл из 38 очков, 17 подборов и 12 передач.

Самым результативным в составе «Индианы» стал Беннедикт Матурин, набрав 29 очков. Эндрю Нембард оформил дабл-дабл из 13 очков и 14 передач.

Таким образом, «Индиана» потерпела четвёртое поражение подряд. «Милуоки», в свою очередь, одержал пятую победу за последние шесть матчей. В следующем матче «Индиана» сыграет с «Оклахом-Сити Тандер», а «Милуоки» встретится с «Бостон Селтикс».

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
136 : 149
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Матурин - 29, Несмит - 22, Нвора - 18, Смит - 17, Нембард - 15, Бриссетт - 12, Макконнелл - 12, Джексон - 9, Хилл - 2, Браун, Джонсон, Дуарте, Тайс, Тёрнер, Халибёртон, Хилд
Милуоки Бакс: Холидэй - 51, Адетокунбо - 38, Лопес - 21, Портис - 12, Грин - 9, Картер - 8, Мэттьюз - 7, Аллен - 3, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Инглс, Коннотон, Краудер, Леонард, Миддлтон, Уиггинтон
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