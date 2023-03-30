Дабл-дабл Луки Дончича не помог «Далласу» обыграть «Филадельфию»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:108.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 25 очков, девять подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тайриз Макси, который набрал 22 очка, четыре подбора и то же количество передач.
Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету дабл-дабл: 24 очка, десять подборов и восемь передач. Также отметим 2-го номера американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 23 очка, шесть подборов и пять передач.
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