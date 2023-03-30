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Дабл-дабл Луки Дончича не помог «Далласу» обыграть «Филадельфию»

Дабл-дабл Луки Дончича не помог «Далласу» обыграть «Филадельфию»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:108.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 25 очков, девять подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тайриз Макси, который набрал 22 очка, четыре подбора и то же количество передач.

Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету дабл-дабл: 24 очка, десять подборов и восемь передач. Также отметим 2-го номера американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 23 очка, шесть подборов и пять передач.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
116 : 108
Даллас Маверикс
Даллас
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 25, Макси - 22, Мелтон - 17, Харден - 15, Ньянг - 14, Харрис - 13, Рид - 5, Макдэниелс - 3, Такер - 2, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Милтон, Спрингер, Харрелл, Хаус
Даллас Маверикс: Дончич - 24, Ирвинг - 23, Хардуэй-младший - 21, Вуд - 9, Харди - 8, Баллок - 7, Грин - 6, Клебер - 5, Пауэлл - 3, Макги - 2, Дав. Бертанс, Лоусон, Моррис, Нтиликина, Пинсон, Райт, Холидэй
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