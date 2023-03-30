66 очков Моранта и Брукса не помогли «Мемфису» одолеть «Клипперс»
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 141:132.
Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 36 очков, четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить канадского защитника Дилона Брукса, который заработал 30 очков, шесть подборов и четыре передачи.
Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Рассел Уэстбрук. На его счету дабл-дабл: 36 очков, четыре подбора и десять передач. Также отметим американского форварда Роберта Ковингтона, который набрал 27 очков, четыре подбора и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
132 : 141
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Морант - 36, Брукс - 30, Альдама - 17, Тиллман - 16, Кеннард - 12, Родди - 8, Ларэвиа - 6, Чендлер - 4, Лофтон Мл. - 3, Адамс, Бейн, Джексон, Джонс, Кларк, Кончар, Уильямс, Уильямс Мл.
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук - 36, Ковингтон - 27, Хиланд - 20, Гордон - 14, Пауэлл - 13, Мэнн - 11, Зубац - 10, Пламли - 6, Батюм - 4, Бостон, Джордж, Диабате, Коффи, Леонард, Моррис, Мун, Престон
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