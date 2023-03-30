66 очков Моранта и Брукса не помогли «Мемфису» одолеть «Клипперс»

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 141:132.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 36 очков, четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить канадского защитника Дилона Брукса, который заработал 30 очков, шесть подборов и четыре передачи.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Рассел Уэстбрук. На его счету дабл-дабл: 36 очков, четыре подбора и десять передач. Также отметим американского форварда Роберта Ковингтона, который набрал 27 очков, четыре подбора и две передачи.