Дюрант набрал 16 очков в дебютном домашнем матче за «Финикс»
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант впервые сыграл в домашнем матче за новую команду после перехода из «Бруклин Нетс». Перед этим баскетболист пропустил десять матчей регулярного чемпионата из-за растяжения связок голеностопного сустава.
Дюрант вышел на площадку в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» и набрал 16 очков, совершил восемь подборов и отдал четыре результативные передачи.
«Финикс» одержал третью победу подряд и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции с показателями 41-35. С Дюрантом в составе «Санз» провели четыре матча и выиграли их все.
Кевин Дюрант в четырёх матчах за «Финикс» набирал в среднем 24 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 3,8 результативные передачи.
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