«Это похоже на полную задницу». Кайри Ирвинг высказался об очередном поражении «Далласа»

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг прокомментировал очередное поражение команды в регулярном чемпионате НБА. «Даллас» проиграл «Филадельфии Сиксерс» со счётом 108:116.

«С учётом того, где мы сейчас находимся, это уже похоже на полную задницу. Наш показатель 37-40, и мы боремся за попадание в плей-ин. Вряд ли мы такого ожидали.

Я хотел закончить сезон с «Бруклином», но у меня не было такой возможности. Пришлось изменить некоторые цели, которые я ставил перед сезоном, стать более гибким и мириться с результатами независимо от того, выйдем ли мы в плей-офф. Нужно спокойно относиться к тому, где я, доверяя парням, с которым делю раздевалку. Я благодарен за предоставленную возможность. Здесь всё хорошо, не считая поражений. Хочется побеждать в каждом матче», — цитирует Ирвинга ESPN.

«Даллас» проиграл 14 матчей из 20 после перехода Ирвинга и располагается на 11-м месте в Западной конференции.