«Это похоже на полную задницу». Кайри Ирвинг высказался об очередном поражении «Далласа»

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг прокомментировал очередное поражение команды в регулярном чемпионате НБА. «Даллас» проиграл «Филадельфии Сиксерс» со счётом 108:116.
«С учётом того, где мы сейчас находимся, это уже похоже на полную задницу. Наш показатель 37-40, и мы боремся за попадание в плей-ин. Вряд ли мы такого ожидали.
Я хотел закончить сезон с «Бруклином», но у меня не было такой возможности. Пришлось изменить некоторые цели, которые я ставил перед сезоном, стать более гибким и мириться с результатами независимо от того, выйдем ли мы в плей-офф. Нужно спокойно относиться к тому, где я, доверяя парням, с которым делю раздевалку. Я благодарен за предоставленную возможность. Здесь всё хорошо, не считая поражений. Хочется побеждать в каждом матче», — цитирует Ирвинга ESPN.
«Даллас» проиграл 14 матчей из 20 после перехода Ирвинга и располагается на 11-м месте в Западной конференции.
- 30 марта 2023
-
11:47
-
11:20
-
10:49
-
10:38
-
09:47
-
09:45
-
09:34
-
09:00
-
07:44
-
07:19
-
06:37
-
06:30
-
06:04
-
04:39
-
00:41
-
00:26
- 29 марта 2023
-
23:52
-
23:47
-
22:19
-
21:51
-
21:02
-
20:53
-
19:34
-
18:54
-
18:14
-
17:30
-
17:12
-
16:35
-
15:59
-
15:08
-
14:39
-
14:07
-
13:40
-
12:57
-
12:18