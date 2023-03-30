Кевин Дюрант высказался о первой домашней игре за «Финикс»

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал первый домашний матч за команду в НБА. Дюрант вышел на площадку в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз» и набрал 16 очков. Из-за травмы голеностопного сустава Дюрант пропустил десять матчей.

«Мы пережили этот тяжёлый период. Сегодня с трудом заснул, потому что не мог перестать думать о предстоящем матче. Бывает, с таким нетерпением ждёшь матчи, потом выходишь на площадку, начинаешь торопиться и ведёшь себя нетипично. Рад, что я вернулся. Рад, что снова могу играть и находиться рядом с командой», — приводит слова Дюранта ESPN.

Дюрант в четырёх матчах за «Финикс» набирал в среднем 24 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 3,8 результативные передачи. «Санз» выиграли все четыре матча, в которых играл Дюрант.