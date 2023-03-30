«Остин всегда меня прикрывает». Леброн Джеймс прокомментировал жест Ривза в адрес Беверли

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал жест своего партнёра по команде Остина Ривза «слишком маленький» в адрес разыгрывающего «Чикаго Буллз» Патрика Беверли.

В матче регулярного чемпионата с «Чикаго» Ривз забил через Патрика Беверли и показал ему жест «слишком маленький». Ранее Беверли в аналогичной ситуации показал тот же жест в адрес Леброна Джеймса.

«Остин всегда меня прикрывает — всегда. Даже несмотря на то, что когда-то он любил Коби», — заявил Леброн после матча. Ривз набрал в этой игре 19 очков.

Матч «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз» завершился победой «озёрников» со счётом 121:110. «Лейкерс» располагаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.