«В плей-офф всё начинается с чистого листа». Пашутин высказался о противостоянии с УНИКСом

Главный тренер «Парма-Пари» Евгений Пашутин высказался о предстоящем матче плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским «УНИКСом».

«Итак, мы вышли в плей-офф Единой Лиги ВТБ с седьмого места, и нашим следующим соперником будет УНИКС. Думаю, что исходя из нынешней ситуации команда сделала максимум, чтобы выйти в четвертьфинал в качестве лидера своей группы. Стоит отметить, что плей-офф — это отдельная вселенная. Можно очень хорошо играть в регулярке, а в четвертьфиналах всё провалить. Такие случаи уже бывали. На этом этапе для нас с УНИКСом всё начинается с чистого листа. Мы должны максимально подготовиться к сопернику как ментально, так и физически. Казанцы играют в атлетичный баскетбол, навязывают много физического контакта и единоборств на всех позициях. Необходимо быть готовыми бороться за подбор, справляться со снайперами соперника, а также дать отпор их передней линии: Рейнольдсу, Хантеру и Лабери. Мы должны не допустить ситуаций, в которых у соперника были бы лёгкие мячи.

В эту небольшую паузу перед серией нам предстоит провести хорошую работу, чтобы команда была готова к плей-офф функционально, физически и ментально. Легко не будет, мы это понимаем, но нужно быть готовыми к бою. Постараемся показать мобильную, энергичную и командную игру в баскетбол. Будем бороться за каждый сантиметр площадки и играть на победу. Были очень рады услышать о том, что в Казань отправится большая делегация наших болельщиков! Хотел бы поблагодарить клуб за предоставленную шестому игроку возможность быть с нами в этот важный для команды период. Такая поддержка необходима, мы чувствуем вашу энергию как на домашних матчах, так и на выездных играх. Постараемся приложить максимум усилий, чтобы радовать болельщиков своей игрой, самоотдачей и самоотверженностью», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Парма-Пари».