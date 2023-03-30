Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ: расписание матчей 1/4 финала плей-офф, турнирная сетка

Единая лига ВТБ: расписание матчей 1/4 финала плей-офф, турнирная сетка
Аудио-версия:
Комментарии

31 марта стартует плей-офф Единой лиги ВТБ. Первые матчи четвертьфинала турнира состоятся 31 марта и 1 апреля.

31.03. «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань»;
31.03. ЦСКА — «Автодор»;
01.04. «Зенит» — МБА;
01.04. УНИКС — «Парма-Пари».

Расписание матчей Единой лиги ВТБ

Согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, который потерпел лишь два поражения, и оба на втором этапе турнира.

«Автодор» и «Парма-Пари» прошли в плей-офф, заняв первые два места во втором этапе Единой лиги ВТБ в группе Б.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является «Зенит», который в прошлом году выиграл финальную серию у ЦСКА.

Материалы по теме
ЦСКА не заметит «Автодор», УНИКС и «Нижний» ждут трудности. Превью плей-офф Лиги ВТБ
ЦСКА не заметит «Автодор», УНИКС и «Нижний» ждут трудности. Превью плей-офф Лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023