Единая лига ВТБ: расписание матчей 1/4 финала плей-офф, турнирная сетка
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31 марта стартует плей-офф Единой лиги ВТБ. Первые матчи четвертьфинала турнира состоятся 31 марта и 1 апреля.
31.03. «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань»;
31.03. ЦСКА — «Автодор»;
01.04. «Зенит» — МБА;
01.04. УНИКС — «Парма-Пари».
Согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, который потерпел лишь два поражения, и оба на втором этапе турнира.
«Автодор» и «Парма-Пари» прошли в плей-офф, заняв первые два места во втором этапе Единой лиги ВТБ в группе Б.
Действующим победителем Единой лиги ВТБ является «Зенит», который в прошлом году выиграл финальную серию у ЦСКА.
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