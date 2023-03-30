Кевин Дюрант: меня не волнует личное наследие. Мне действительно всё равно

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался о важности личного наследия.

«Я не беспокоюсь о наследии. Раньше да. Раньше я пытался сделать так, чтобы люди запомнили меня и мою игру, но в какой-то момент это стало чересчур важным. Стало слишком много внимания к другим людям. Сравнения. Раньше меня это правда заботило. Я хотел быть на одном дыхании с этими большими парнями. Сейчас же мне действительно всё равно. Я просто хочу выходить на паркет, быть лучшей версией себя, а затем вернуться домой и потусить со своей семьёй. Вот и всё», — приводит слова Кевина Дюранта The Athletic.

Дюрант в четырёх матчах за «Санз» набирал в среднем 24 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 3,8 результативные передачи. «Финикс» выиграл все четыре матча, в которых участвовал Дюрант.