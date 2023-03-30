Джордж Карл дал совет главному тренеру «Денвера» по поводу Николы Йокича

Бывший главный тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл дал совет наставнику «Денвер Наггетс» Майку Мэлоуну по поводу центрового Николы Йокича.

«Есть только один правильный или неправильный ответ на вопрос, должен ли тренер Мэлоун дать Йокичу отдохнуть в следующих нескольких матчах. И он заключается в том, чего хочет сам Никола? Тренер должен поговорить с ним и спросить, что заставит его почувствовать, что его ценят, чтобы в итоге понимать, что он готов к плей-офф. Это и есть правильный ответ!» — написал Карл у себя в социальных сетях.

Напомним, вместе с центровым «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом многими специалистами Йокич рассматривается как главный претендент на получение звания самого ценного игрока регулярного чемпионата.

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