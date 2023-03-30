Карри заключил контракт с брендом одежды, который продлится и после окончания его карьеры

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри подписал новое долгосрочное соглашение с американским производителем спортивной одежды Under Armour, которое будет действовать и после его завершения карьеры. Об этом информирует ESPN US.

Детали соглашения не разглашаются. При этом сообщается, что оно может стать одной из самых крупных спортивных сделок, если принимать во внимание все составляющие контракта.

Сотрудничество Карри с Under Armour началось в 2013 году.

Напомним, летом 2021 года Карри стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, подписавшим за карьеру как минимум два контракта на сумму более $ 200 миллионов.

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