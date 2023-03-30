Расселл Уэстбрук стал автором уникального достижения
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. В матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» Уэстбрук стал автором дабл-дабла: 36 очков, четыре подбора и десять передач.
Таким образом, Уэстбрук стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кому удалось оформить в матче как минимум 30 очков и 10 передач в составе пяти разных команд.
Напомним, матч состоялся в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» и завершился победой гостей со счётом 141:132.
Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 36 очков, сделавший четыре подбора и девять передач.
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