Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. В матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» Уэстбрук стал автором дабл-дабла: 36 очков, четыре подбора и десять передач.

Таким образом, Уэстбрук стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кому удалось оформить в матче как минимум 30 очков и 10 передач в составе пяти разных команд.

Напомним, матч состоялся в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» и завершился победой гостей со счётом 141:132.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 36 очков, сделавший четыре подбора и девять передач.