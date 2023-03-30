Владимир Гомельский назвал команду НБА, которая тратит на атаку меньше всего времени

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о команде НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и её главном тренере Стиве Керре. Гомельский обратил внимание на тактику в атаке, которую разработал Керр.

«С огромным уважением отношусь к тренеру Керру. Для своих исполнителей он придумал очень эффективную тактику в атаке. «Голден Стэйт Уорриорз» тратит на атаку меньше всех времени по сравнению с остальными командами лиги. Однако посмотрите на возраст игроков стартовой пятёрки. Так бежать уже становится трудновато.

А как только время перехода от обороны к атаке замедляется и «Уорриорз» начинают розыгрыш в позиции, становится очень заметен недостаток роста, понижается процент реализации бросков, чувствуется недостаток очков, набираемых из «краски». Думаю, что у команды будут трудности уже в первом круге плей-офф», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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