Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал команду НБА, которая тратит на атаку меньше всего времени

Владимир Гомельский назвал команду НБА, которая тратит на атаку меньше всего времени
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о команде НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и её главном тренере Стиве Керре. Гомельский обратил внимание на тактику в атаке, которую разработал Керр.

«С огромным уважением отношусь к тренеру Керру. Для своих исполнителей он придумал очень эффективную тактику в атаке. «Голден Стэйт Уорриорз» тратит на атаку меньше всех времени по сравнению с остальными командами лиги. Однако посмотрите на возраст игроков стартовой пятёрки. Так бежать уже становится трудновато.

А как только время перехода от обороны к атаке замедляется и «Уорриорз» начинают розыгрыш в позиции, становится очень заметен недостаток роста, понижается процент реализации бросков, чувствуется недостаток очков, набираемых из «краски». Думаю, что у команды будут трудности уже в первом круге плей-офф», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Байден встал на колено на фото с игроками «Голден Стэйт»:

Материалы по теме
Карри заключил контракт с брендом одежды, который продлится и после окончания его карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023