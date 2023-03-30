Секулич поделился ожиданиями от серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о предстоящем первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».
«Давайте поговорим о предстоящей серии с той позиции, что о результатах матчей регулярки забывать нельзя! Надо помнить те чувства, которые мы испытывали после тех поражений. И всю эту энергию нужно направить на достижение нужного нам результата. Вот что я хочу донести игрокам своей команды», — приводит слова Александра Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, который потерпел лишь два поражения, и оба на втором этапе турнира.
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